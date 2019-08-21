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هيبيعوا تاريخهم.. قلعة أسكتلندية للبيع مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:28 ص
قلعة أدنبرة
قلعة أدنبرة
أ ش أ
عرضت قلعة أسكتلندية مرتبطة بالملكة مارى ملكة اسكتلندا في القرن السادس عشر للبيع مقابل سعر مبدئى يبلغ 8 ملايين جنيه إسترلينى.

وبنيت قلعة سيتون كاسل فى لوثيان الشرقية بالحجارة الخاصة بقلعة الملكة والتي كانت المقر المفضل للملكة المنتمية لعائلة ستيوارت.

واستخدم المهندس المعمارى الشهير روبرت أدم بقايا قلعة سيتون في إقامة القلعة الأحدث في عام 1789.

وتقام القلعة على مساحة 13 فدانا من الحدائق وهى تضم حاليا 13 غرفة نوم مع اسطبلات للخيل ونزل إضافي خاص بها.

يذكر أن قلعة سيتون خضعت لتجديدات عقب تمرد اليعقوبيين في القرن الثامن عشر، وقال المالك الحالي للقلعة وهو ستيفن لتش إنه قرر بيعها من أجل الإقامة في خارج بريطانيا.

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