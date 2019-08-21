سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر:

تكشف عن دور رجاء الجداوي في تعليمها فنون الإتيكيت

بحب شغلي قوي وأكره تكرار الأدوار

سر مشاركتها في مسلسل أبو العروسة

عندي حفيدة عمرها 15 سنة وبشتري الخضار والفاكهة بالواحدة





بداية الطريق



فن الإتيكيت



تكرار الأدوار



قالت الفنانة سوسن بدر، إنها لا تحب تكرار الأدوار؛ وفي حال تشابهها تقوم بإحداث تغيير للشخصية من حيث السلوك والمظهر وطريقة الكلام.



وأضافت الفنانة سوسن بدر، أنها جسدت دور الأم في العديد من الأعمال الفنية لكنها قدمت كل أم في كل عمل بشكل مختلف؛ وكل مشاعر مختلفة من أم لأم وكيف تتعامل مع أبنائها في العمل.



واختتمت الفنانة سوسن بدر: "أنا بحب شغلي قوي .. عشان كده بحاول أخرج حاجة مختلفة كل مرة".







اسمها الحقيقى

قالت الفنانة سوسن بدر؛ إنها بمجرد الالتحاق بمعهد التمثيل بمساعدة والدتها، غضب والدها منها، لأنه كان يرفض دخولها عالم الفن.



وأضافت سوسن بدر، أن اسمها الأصلي، سوزان، وتم تغيير الاسم من قبل المخرج شادي عبد السلام؛ وشاركت في مسلسل أحلام الفتى الطاير، باسم سوزان.



وتحدثت سوسن بدر عن دور المخرج الكبير شادي عبد السلام في حياتها الفنية؛ وكيف قدمها إلى السينما من خلال دور نفرتيتي.







تصوير 3 مسلسلات فى نفس الوقت

وقالت الفنانة سوسن بدر؛ إنها شاركت في 3 مسلسلات في وقت واحد منها أهو ده اللي صار، وأبو العروسة، وزي الشمس. مشيرة الي أنها شاركت أيضا في 120 حلقة من مسلسل أبو العروسة.



وأضافت سوسن بدر أن مسلسل أبو العروسة مهم جدا في هذه الفترة لانه اعاد للاذهان الطبقة الوسطى؛ والتي اختفت من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية حيث كان يناقش قضايا الطبقة الارستقراطية والفقيرة وما تحتها.



وأشارت سوسن بدر؛ إلى أن مسلسل أبو العروسة شبه كل المصريين؛ ويناقش قضايا قريبة من همومهم اليومية.









بشترى بالواحدة

و قالت الفنانة سوسن بدر، إن لديها حفيدة تبلغ من العمر 15 عاما، مرددة: « أتمني أن أحضر فرحها ولن افعل معها ما كنت أفعله مع أولادي مسلسل أبو العروسة».



وأضافت سوسن بدر أنها تعلمت أن أصبحت تشتري الخضراوات والفاكهة بالواحدة؛ قائلا: « كنت الأول بتكشف أشتري الفاكهة زي التفاح بالواحدة بس دلوقتي عادي اتعودت على كدة».



وتحدثت سوسن بدر، خلال الحوار عن مجمل أعمالها الفنية ومسلسلها الأخير أبو العروسة وكواليس 120 حلقة قدمتها.







قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تلقت اتصالات كثيرة من الأصدقاء بسبب «اللوك» الجديد الذي ظهرت به مؤخرا؛ مشيرة إلى أنه تهتم فقط بالعمل كما يجب لكي تحصل على اعجاب الناس.



وأضافت سوسن بدر أنها كلما دخلت في تمثيل دور جديد تدخل في حالة من الرعب حتى ينال العمل اعجاب الجمهور؛ منوهة بأن ابنتها وحفيدتها رفضا « اللوك» الذي تظهر به وهو شعر أبيض مقصوص.



وأوضحت بدر؛ أنها في حالة من الراحة مع الشعر الأبيض على الرغم من الهجوم الذي تتعرض له من قبل نجلتها وحفيدتها.







كشفت الفنانة سوسن بدر عن أسرار بداياتها الفنية وكيف دخلت المجال الفني؟، كما كشفت عن اسمها الحقيقى لأول مرة، وبعض تفاصيل حياتها الشخصية، وعن سبب عدم تسجيل دورها فى مسرحية "الواد سيد الشغال" بالرغم من مشاركتها فى العروض، كما أعلنت عن رأيها فى الفنانة دينا الشربينى وطريقة تمثيلها، وذلك خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه "إسعاد يونس.قالت الفنانة سوسن بدر؛ إنها تعتبر ممثلة محظوظة لأنها بدأت مع العملاقين نور الشريف وعادل إمام؛ مشيرة إلى أنها شاركت في مسرحية "الواد سيد الشغال"، ولكن في العروض التي لم يتم تصويرها.وأضافت سوسن أنها شاركت في فيلم "حبيبي دائما" وهي ما زالت تدرس في معهد التمثيل؛ مشيرا إلى أن مخرج الفيلم اختارها أثناء عرض مسرحي داخل المعهد.وأكدت سوسن بدر؛ أن قادة الفن في الماضي كانوا يطلبون من الممثلين الشباب كثرة الإطلاع والقراءة؛ لأن ممثلا موهوبا دون ثقافة لا يساوي شيئا.وأعلنت سوسن بدر؛ أنها من جيل الشباب تعشق تمثيل الموهوبة منى زكي؛ لأنها مهتمة بعملها وعلى درجة من الالتزام.وأشارت سوسن بدر؛ الى أن الممثلة الشابة دينا الشربيني موهوبة؛ قائلة: "دينا الشربيني لو عملت كوميدي هتنجح جدًا".وتحدثت الفنانة سوسن بدر، عن الكواليس الجميلة التي عايشتها في أثناء تصوير مسلسل أفراح القبة؛ وكيف كان يتعامل الممثل أحمد السعدني مع زملائه العمل، سواء منى زكي أو دينا الشربيني أو رانيا يوسف.وأضافت سوسن بدر، أن علاقة فريق مسلسل "أفراح القبة" خلف الكاميرا كانت في منتهى المرح؛ لدرجة أنه تم اعادة عدد من المشاهد بسبب الضحك.وتحدثت سوسن بدر، عن عملها في الأزياء في أتيلية، مشيرة إلى أن التي اختبرتها قبل الالتحاق بالعمل، الفنانة رجاء الجداوي.وأكدت سوسن بدر، أنها كانت نحيفة جدا، وكان العمل في عرض الازياء مناسب جدا لها، مشيرة إلى أنها مدينة للفنانة رجاء الجداوي لانها علمتها كيف تأكل وتشرب وتجلس وفنون الإتيكيت.