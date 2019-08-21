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اقتصاد

الإحصاء: 47.2% زيــادة فـي القـروض الاستثمـارية الممنـوحـة للمـزارعيـن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:06 ص
الاستثمــارية الممنوحــة
الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية
آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء الموافق 21 / 8 /2019، النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2017/2018، حيث بلــــغ عـــــدد الجمعيـــات التعاونيــــة الزراعيــة 5801 جمعيـــة عـــام 2017 / 2018 مقابــــل 5809 جمعيـــات عــــام 2016/2017 بانخفـاض بلـغـت نسبته 0.1٪.

وبلغ إجمـالي القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 14.2 مليـار جنيـه عام 2017/ 2018 مقابـل 9,6 مليـار جنيـه عام 2016/ 2017 بزيادة بلغت نسبته 47,2٪ موزعة كالتالي:

وبلغت القروض قصيـرة الأجل وفقا للبيانات الإحصائية 7,7 مليـار جنيـه عام 2017 /2018 مقابـــل 5,6 مليـــــار جـنيـــه عــام 2016 / 2017 بـزيادة بلـغــت نسبتها 36,2٪.

بينمـا بلــــغ إجـمالي القـــروض متوســـطـة الأجــــل 6,2 مليـار جنيــه عـــام 2017 / 2018 مقـابــل 3,5 مليـار جـنيـــــه عـــــام 2016 / 2017 بزيادة بلغت نسبتها 76,5٪.

وترجــع الزيادة فى القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل إلى الزيادة فى قروض الثروة الحيوانية والتوسع فى منح قروض أعمال مرتبطة بالزراعة وقروض بضمان ودائع مختلفة الأغراض.

كمـا بلــغ إجمــالـــي القروض طـويـــلة الأجـــل 243,2 مليـــون جنيــــه عــــام 2017 / 2018 مقابـــل446,3 مليــون جنيـــه عام 2016 / 2017 بانخفاض بلغ نسبته 45,5٪، ويرجع الانخفاض فى قيمـــة القروض طويلة الأجــــل إلى الانخفـاض فى قيمــة قروض الشباب والعامليـــن ومشروعات التعاون الدولي والقروض الاستهلاكية.

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