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بنزين وغاز .. فرج عامر يشيد باتفاق تحويل السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:08 م
نظام الوقود المزدوج
نظام الوقود المزدوج
عبد الرحمن سرحان
ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب الاتفاق الذى وقعه قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعى) في محطات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجهاز.

ويقضى الاتفاق بإدخال أنشطة وخدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى/ بنزين) بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال شركتى غازتك وكارجاس المتخصصتين في هذا النشاط.

وتشمل الخطة إقامة 54 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى في 15 محافظة تشمل من بينها عددا من مراكز تحويل السيارات، بواقع 30 محطة كمرحلة أولى و24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على الشركتين، ومن المستهدف الوصول بخطة إقامة المحطات الجديدة إلى 350 محطة في 6 سنوات بعد الانتهاء من دراسة واختيار المواقع الملائمة.

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