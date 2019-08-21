منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره باستاد الإسكندرية

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الأربعاء على أن تستمر عملية البيع حتى غدا الخميس، وذلك تيسيرًا على جماهير الأهلي التى لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكترونى.





وأضاف أن تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في ستاد الإسكندرية.



