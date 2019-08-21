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رياضة

منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره باستاد الإسكندرية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الأربعاء على أن تستمر عملية البيع حتى غدا الخميس، وذلك تيسيرًا على جماهير الأهلي التى لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكترونى.

وأضاف أن تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في ستاد الإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في اياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بعد أن حقق الفوز في جولة الذهاب برباعية نظيفة.

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