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أخبار العالم

رئيس الشركة المالكة للناقلة ستينا إمبيرو يلتقي مع ظريف للمطالبة بإطلاق سراحها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:16 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رويترز
التقى الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك المالكة لناقلة ترفع علم بريطانيا وتحتزها طهران بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سعيا لإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.

واجتمع إريك هانيل الرئيس التنفيذي للشركة مع ظريف في ستوكهولم أمس لطلب الإفراج عن الناقلة وطاقمها.

كانت طهران قد احتجزت الناقلة في 19 من يوليو بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة منطقة جبل طارق. وتم إطلاق سراح الناقلة الإيرانية هذا الأسبوع.

وقال هانيل في بيان اليوم الأربعاء "أجرينا حوارا بناء وتبادلنا المعلومات بشأن القضية". وأضاف "كان من المهم بالنسبة لنا التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الطاقم المؤلف من 23 فردا... وأيضا إطلاق سراح الناقلة ستينا إمبيرو التي تملكها شركة سويدية".

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