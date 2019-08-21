تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر.. تعرف على التوقيت الجديد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر اقامتها يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس الجاري في ستاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساء بدلا من التاسعة والنصف مساء.



واستقر الصربى ميتشو، المدير الفنى الجديد للزمالك، على دخول الفريق لمعسكر مغلق فى برج العرب، فى الفترة الحالية، سيمتد لحين الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم 28 أغسطس الجارى، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر، خاصة أن المباراة ستقام ايضًا على استاد برج العرب بالإسكندرية.







