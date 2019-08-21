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بشرى سارة من الحكومة لـ مستفيدي تكافل وكرامة.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:56 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عقد اجتماعات تنسيقية من أجل الوصول إلى المعايير الخاصة بـ إعفاء غير القادرين من دفع قيمة دفع إشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديد.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المعايير لن تكون جامدة وسيتم النظر فيها وبرنامج التأمين الصحي الشامل قابل للتعديل.

وتابع نادر سعد:" مستفيدي تكافل وكرامة يندرجون بالتبعية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ولن يدفعوا قيمة الاشتراكات".

وأكمل نادر سعد:" ليس من المنطقي أن أطالب مستفيدي تكافل وكرامة بدفع قيمة إشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل".

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