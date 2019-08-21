ردود فعل غاضبة من ترامب بعد اتهامه لليهود المؤيدين للديمقراطيين بالخيانة

ندد مرشحون رئاسيون ديمقراطيون وجماعات يهودية أمريكية بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي اتهم فيها اليهود الأمريكيين الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي "بالخيانة العظمى"، غير أن الرئيس الجمهوري تمسك بهذا الانتقاد اليوم الأربعاء.



وقال منتقدون إن تصريحات ترامب يوم الثلاثاء تعكس أفكارا نمطية معادية للسامية تتهم اليهود الأمريكيين بازدواج الولاء للولايات المتحدة وإسرائيل.



كان الرئيس الأمريكي قد أشار في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء إلى النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين رفضت إسرائيل السماح لهما بالدخول تحت ضغط من ترامب.



وقال ترامب "إلى أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ إلى أي مدى ذهبوا في الدفاع عن هاتين المرأتين على حساب دولة إسرائيل؟ وأعتقد أن أي يهودي يصوت لصالح ديمقراطي فإن هذا يظهر جهلا تاما أو خيانة عظمى"، دون أن يوضح خيانة لمن أو لأي جهة.



وينظر إلى اتهام اليهود الأمريكيين بازدواج الولاء على أنه عبارة معادية للسامية‭ ‬مجازا. كانت النائبة إلهان عمر اعتذرت هذا العام عن تصريحات مشابهة.



ويهاجم ترامب النائبتين إلهان ورشيدة منذ أسابيع ويتهمهما بمعاداة إسرائيل والسامية.



وكرر ترامب اليوم الأربعاء هجومه عبر تويتر، متهما رشيدة بأنها تريد قطع المساعدات عن إسرائيل. كما نقل اقتباسا عن مقال لكاتب محافظ شبه ترامب "بملك إسرائيل" وقال إن الإسرائيليين "يحبونه" كثيرا.



ورفض الديمقراطيون تعليقات ترامب.



وقال السناتور بيرني ساندرز، الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء "رسالتي إلى ترامب: أنا يهودي وأفتخر وليس لدى مخاوف من الإدلاء بصوتي لديمقراطيين".



ويحظى ترامب بشعبية في إسرائيل. وأسعد ترامب الكثير من الإسرائيليين، بينما صدم قوى العالم الأخرى، عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وانسحب من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عام 2015 واعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.



ويميل اليهود الأمريكيون إلى الحزب الديمقراطي. وأيد نحو 70 في المئة منهم مرشحين ديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأحدث.



ووصف جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأوفر حظا لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2020، تصريحات ترامب بأنها "مهينة وغير مبررة" وحثه على التوقف عن بث الفرقة بين الأمريكيين.



وقال المرشح الديمقراطي بيتو أورورك على تويتر "الشعب اليهودي ليس بحاجة لإثبات ولائه لك (ترامب) أو لأي شخص آخر". وأورورك عضو سابق في الكونجرس عن ولاية تكساس وكان قد وصف ترامب بأنه عنصري بسبب حديثه عن المهاجرين.



وأثارت تصريحات ترامب غضب كثير من الجماعات اليهودية الأمريكية.



وقالت جماعة (جيه. ستريت)، وهي جماعة ضغط يهودية أمريكية ليبرالية، في بيان يوم الثلاثاء "من الخطر والعار أن يهاجم الرئيس ترامب الأغلبية العظمى من الطائفة اليهودية الأمريكية ويصفها بالغباء و‘الخيانة‘".



وقالت اللجنة الأمريكية اليهودية إن تعليقات الرئيس "مثيرة للانقسام بشكل صادم".



غير أن اللجنة اليهودية الجمهورية وقفت إلى جانب ترامب.



وقالت اللجنة "الرئيس ترامب على حق. أن تدافع عن حزب يحمى ويشجع أشخاصا يكرهونك بسبب دينك، فهذا يظهر قدرا كبيرا من خيانة النفس".