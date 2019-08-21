ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:12 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رويترز
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إنه سيجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع وسيقدم اقتراحات للمساعدة في تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضاف ماكرون للصحفيين "في الساعات المقبلة وقبل قمة مجموعة السبع سأعقد اجتماعات مع الإيرانيين لتقديم مقترحات".

كان وزير الخارجية الإيراني قد ذكر هذا الأسبوع أنه سيلتقي مع ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي في باريس يوم الجمعة. وقال دبلوماسيان فرنسيان إن اجتماعا مشتركا سيُعقد على الأرجح يوم الجمعة لكن لم يعلن عنه بسبب حساسية الملف الإيراني.

وسعت فرنسا خلال هذا الصيف للعب دور الوسيط مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لم يحدث تقدم يذكر.

ترشيحاتنا

اصطدم بـ 3 سيارات.. حادث مرورى لأتوبيس فريق غزل المحلة وإصابة 4 لاعبين.. صور

روج أفلاماً إباحية.. ضبط عنتيل كفر حجازي الهارب بـ المحلة الكبري

رئيس نادي الجزيرة المطروحي يعلق على شكوى الأندية ضد اتحاد الكرة الجديد

بعد إعلان تتويجه رسميا .. الوداد يفتح ملف الترجي التونسي من جديد

طلب عدم الصلاة عليه بعد وفاته .. طبيب بالأقصر يعرض محاولة انتحاره على فيس بوك .. صور

سعفان الصغير يكشف موقف باهر المحمدي من الانتقال للأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة