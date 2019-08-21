ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي الجديد.. لجنة التخطيط تستقر على بقاء سيد عبدالحفيظ في هذا المنصب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:32 م
عبدالحكيم أبوعلم
استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي علي استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة في التشكيل الجديد للجهاز الفني.

وكشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة للمدربين الجدد في 3 فقط.

وقالت المصادر إن لجنة التخطيط ناقشت على مدى الساعات الماضية السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.

وأضافت المصادر أن هناك عددا من المرشحين لمنصب مدرب الأهلي الجديد من بينهم زوران ماميتش والهولندي دين كات بجانب مدرب آخر تفرض عليه لجنة الكرة سياجًا من السرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجهته الجديدة غير معروفة.. الأهلي يوافق على رحيل هشام محمد

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم موقف المدرب الجديد

واحد من ضمن 3 مرشحين... لجنة التخطيط تستقر على مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. من يتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء؟

ترشيحاتنا

تجتمع بوزارة الرياضة.. لجنة الجبلاية تحسم ملف مدرب منتخب مصر فى هذا الموعد

أمريكا تطالب تركيا بالتوقف فورا عن أي أنشطة غير قانونية في مياه شرق المتوسط

مدرب الأهلي الجديد.. من يتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء؟

اصطدم بـ 3 سيارات.. حادث مرورى لأتوبيس فريق غزل المحلة وإصابة 4 لاعبين.. صور

بعد وصول البطاقة الدولية المؤقتة.. الزمالك يشكو كهربا إلى فيفا

مجال بيحب التطبيل.. حرب شرسة بين نيكول سابا وإليسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة