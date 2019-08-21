أحمد موسي: الإرهابي إبراهيم منير يمتلك مشروعات بـ 200 مليون استرليني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي إبراهيم منير لا يهتم بعناصر التنظيم الإرهابي، ويعيش فى بريطانيا بأموال التنظيم.



وعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مقطع فيديو للإرهابي إبراهيم منير وهو يتهرب من الجماعات الإرهابية، ويؤكد أنه لم يطلب من أحد بالانضمام لـ الجماعة.



وكشف موسى أن الإرهابي إبراهيم منير، جعل أعضاء التنظيم سلم لما وصل له الآن، وأن الإرهابي إبراهيم منير و قيادات الإخوان استغلوا الشباب و تحصلوا من ورائهم على الملايين.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن، الإرهابي إبراهيم منير كان يدلى للمخابرات البريطانية باسماء الجماعات الإرهابية للقبض عليهم.



وتابع موسي: الإرهابي حسن البنا حصل على أمواله من الجماعات، و أن الإرهابي إبراهيم منير يمتلك مشروعات بـ 200 مليون استرليني .

