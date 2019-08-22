اكتشفيها.. 10 أشياء يفعلها الرجل تدل على رغبته في البقاء معك مدى الحياة

غالبًا ما يعبر الرجال عن مشاعرهم بـ"الأفعال" والتصرفات، لذا نقدم لك اليوم بعض الأشياء التي إذا فعلها شريك حياتك أو الشخص الذي وقعتي في حبه، وهي 10 أفعال نشرتها مجلة "هير بيوتي".





يخطط لحياته من حولك





رغبته في البقاء قريب منك ومعك كلما أمكن.. هذه علامة أكيدة على أنه يريدك في حياته إلى الأبد، أو التحدث عن حياته معك وخططه المستقبلية بوجودك فيها.





يجعلك جزءًا من عائلته



إذا وصلت إلى هذه المرحلة من العلاقة عندما يطلب منك الظهور في لقاءات مع عائلته، فأنت على الطريق الصحيح، دائمًا ما تنتظري تلك اللحظة عندما تصبحين جزءًا من العائلة، متغلبة على حرج مقابلة والدته وأبيه للمرة الأولى في أي مناسبة خاصة، حيث ستصبحين أكثر قربًا منهم.





يتحدث أكثر عن "نحن" بدلًا من "أنا"



عندما يشركك في الأمور والأحداث الهامة التي تفعلونها سويًا كـ الأزواج، هذا يعني أنه يرى كلاكما كيانًا واحدًا، وأنكم تشكلون ثنائيًا رائعًا.





لا يمانع قضاء بعض الوقت معك في المنزل



تغمرك الفرحة عند تواجدك في مكان ما بالخارج مع شريك حياتك أو حبيبك، وبالتأكيد يحب هو ذلك، لكن اختياره المكوث معك في المنزل لبعض الوقت، مشاركتك في طبخ العشاء أو مشاهدة الأفلام بالتأكيد يثبت حبه لك.





وجوده معك في أسوأ الظروف



إذا لم يخشى الرجل التواجد معك عندما تصل الأمور بك إلى "الحضيض"، فهذه علامة أكيدة على اعتزازه بك أكثر من أي شيء آخر، ودليل على تحمله المسئولية وأنه لن يهرب عندما تسوء الأمور.





يشترك معك في هواية



من الأفضل على المدى الطويل أن تتشاركا معًا بعض الهوايات، حيث أنه أمر ممتع للغاية عندما تتمكني من مشاهدة الأفلام معه، الذهاب إلى الجيم، والاستمتاع بالتصوير، وربما العمل معًا في بعض المشاريع الإبداعية .. فالمصالح المشتركة تقرب الناس من بعضهم البعض.





يحاول جاهدًا أن يصبح جزءًا من عائلتك



ربما تكونين صديقة لعائلته، لكن هذا لا معنى له إذا لم يفعل الشيء نفسه مع والديك وإخوتك، اعلمي أنه يحبك عندما تجديه على اتصال مع عائلتك فمثلًا يحب إجراء محادثة أو اثنين مع والدك حول بعض الأحداث الرياضية.





يتحدث عن الأطفال



يتحدث الرجل معك عن إنجاب أطفال فقط إذا كان متأكدًا بنسبة 100٪ أنه يريد قضاء بقية حياته معك، وإلا فلن يكون مرتاحًا لطرح هذا الموضوع! سواء أكان يفعل ذلك مازحًا أم يقضي وقتًا طويلًا في الحديث عما سيكون عليه الحال في العيش سويًا.





يريدك أن تظلي سعيدة



يعد التفكير في سعادة الشخص الآخر أحد أكثر مشاهد الحب والمودة حيوية، فتجديه يحب التحدث عن أهدافك وطموحاتك، وكذلك الأشياء التي يمكنه فعلها لتوفر لك البهجة والرفاهية في حياتك، اطمئني فهذا دليل قوي على أنه يخطط لقضاء أكبر وقت ممكن معك، فالرجال نادرًا ما تميل للتحدث في تلك الأشياء.





يستمر في مفاجئتك

