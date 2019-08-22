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حوادث

قادم من الساحل الشمالي.. الكلاب البوليسية تكشف شخصا بحوزته 185 طربة حشيش

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:04 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة "سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة"، في مجال تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات في كمين أعد له بالطريق الصحراوى (الإسكندرية/ القاهرة) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (185) طربة لمخدر الحشيش وزنت (18,500) ثمانية عشر كيلو وخمسمائة جرام، بمخزن سري أُعد خصيصًا بالسيارة لنقل وتهريب المواد المخدرة– (مبلغ مالي – هاتف محمول) وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، واستخدامه للسيارة والهاتف في عملية النقل والترويج .

وبحسب بيان، الخميس، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تهريبها وترويجها.

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