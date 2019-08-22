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وزير الداخلية النمساوي يؤكد انخفاض طلبات اللجوء إلى النمسا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد فولفانج بيشورن وزير الداخلية النمساوي استمرار انخفاض عدد طلبات اللجوء الى النمسا معتبرا أن الأمر مؤشر جيد على نجاح سياسات تقييد اللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية .

وقال بيشورن فى تصريحات له اليوم الخميس خلال جولة له فى محافظة النمسا العليا، إن طلبات اللجوء شهدت تراجعا طفيفا ونطمح إلى تحقيق المزيد مشيرا إلى وجود 5300 طالب لجوء فى مناطق الرعاية والايواء في محافظة النمسا العليا.

وأشار بيشورن الى أن التعامل مع طالبي اللجوء ليس بالمهمة السهلة ولكن نسعى للقيام بها على نحو مثالي موضحا أنه يعمل 138 شخصًا فقط في الإدارة والمكاتب الميدانية المرتبط بالتعامل مع اللاجئين في النمسا العليا.

وقد تفقد الوزير الخدمات الشرطية وتابع كفاءة العمل في المكتب الفيدرالي للأجانب واللجوء في مدينة لينز النمساوية حيث ناقش مع العاملين التحديات والقضايا الحالية

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