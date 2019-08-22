فريق رجال اليد بـ النادي الأهلي يدخل معسكرا قصيرا في الإسكندرية

دخل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي معسكرا قصيرا في الاسكندرية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.



وتوجه الفريق مساء أمس الأربعاء إلى الإسكندرية لخوض مباراتين وديتين اليوم الخميس وغدا الجمعة أمام فريقي أصحاب الجياد والأوليمبي على أن يعود مساء غد إلى القاهرة.



ويسعى «أولا ليندجرين» المدير الفني للفريق إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.



