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أخبار العالم

الجيش السوري يفتح ممرًا للخروج الآمن من معقل المعارضة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:16 م
الجيش السوري
الجيش السوري
رويترز
ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن القوات السورية فتحت ممرا اليوم الخميس أمام الراغبين في مغادرة مناطق المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا حيث حققت حملة من جانب الجيش مكاسب على الأرض.

وبعد انهيار وقف قصير لإطلاق النار هذا الشهر دخلت القوات الحكومية السورية مدعومة من روسيا مدينة في محافظة إدلب تقع في قبضة المعارضة منذ 2014.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله "تعلن الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر إنساني في (بلدة) صوران... لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب الجنوبي".

وقالت إن الحكومة ستوفر كل احتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

وتقول موسكو ودمشق إنهما تردان على هجمات جبهة النصرة التي أصبح اسمها حاليا هيئة تحرير الشام، وهي القوة المسيطرة على إدلب حيث توجد أيضا فصائل مدعومة من تركيا.

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