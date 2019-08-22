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رياضة

تعرف على مواعيد مباريات منتخب الكرة الطائرة بدورة الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:50 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب عن جدول مباريات منافسات الكرة الطائرة لمنتخبات الرجال والتي يشارك فيها المنتخب المصري.

ويبدأ منتخب الفراعنة مشواره بالبطولة يوم غد الجمعة بمواجهة منتخب كاب فيردي في الرابعة عصرا.

ويخوض الفريق مباراته الثانية أمام الكاميرون يوم ٢٥ أغسطس، الساعة ٦ مساء، وثالث المباريات يوم ٢٧ أمام منتخب الجزائر في السادسة مساء.

ورابع المباريات سيكون يوم ٢٩ أغسطس أمام المغرب منظم الدورة في الثامنة مساء، وستكون آخر المباريات يوم ٣١ أغسطس أمام نيجيريا في الواحدة ظهرا.

ويتم احتساب بطل الدورة بعدد مرات الفوز وفي حالة التساوي يتم العودة لاحتساب عدد النقاط، وفي حالة التساوي كذلك سيتم اللجوء لعدد الأشواط لحساب البطل وصاحبي المركزين الثاني والثالث.

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