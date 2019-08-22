أزمة أحمد الفيشاوي مع ابنته ومطلقته.. الحكم بحبس الفنان.. الجدة: تحملنا المصاريف ولم نمنعه من الرؤية.. والأب يرد: هند الحناوي ضُبطت سكرانة مع رجل

لينا تحرج والدها أحمد الفيشاوي وتقاطعه

جدة لينا: لم نمنع أحمد الفيشاوي من رؤية ابنته.. وتحملنا المصاريف

ظهور الأزمة

أول رد فعل من لينا على والدها

جدة لينا تحكي لـ صدى البلد تفاصيل الأزمة

الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يرد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا، والتي دخلت فيها الأم هند الحناوي طرفًا، لتستمر العلاقة في طريق أكثر تأزمًا بعد الأزمات الأولى التي واجهتها.وينشر «صدى البلد» في التقرير التالي، تفاصيل أزمة أحمد الفيشاوي مع ابنته لينا وما استجد عليها حتى الآن.بدأت أزمة الفنان أحمد الفيشاوي وابنته لينا، في الظهور إعلاميًا بعد وفاة والده الراحل فاروق الفيشاوي مباشرة، وذلك سُلط على «لينا» الضوء بعد رسالتها المؤثرة التي نعت بها جدها الراحل، ما جعل الأنظار تتجه لحسابها الشخصي على "إنستجرام".وبالنظر إلى حساب لينا الفيشاوي، تبين أنها دشنته في عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي هي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت «لينا» نشطة فيه على "إنستجرام".وتبين أيضًا أن هناك قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها، ما جعل البعض يبحث حول طبيعة الأزمة.قبل عدة أيام، وجه أحد متابعي لينا الفيشاوي - ابنة أحمد الفيشاوي، سؤالًا لها عبر ستوري حسابها على "إنستجرام"، يستفسر فيه باللغة الإنجليزية عن علاقتها بوالدها إن كانت جيدة أم لا، لترد عليه «لينا»، في استهجان قائلة بالإنجليزية: «ربما من الأفضل أن تسأله عن ذلك».قالت الدكتورة سلوى عبد الباقي - جدة لينا أحمد الفيشاوي، إن حفيدتها سافرت إلى إنجلترا قبل 3 سنوات للدراسة في لندن، بموافقة والدها، وجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي قام بدفع مصاريف الدراسة للسنة الأولى، بينما تحملت هي مصاريف السفر والإقامة في السنة الأولى، وجميع المصاريف في السنتين الأخيرتين.وأضافت سلوى عبد الباقي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنها تحتفظ بـ الولاية التعليمية لحفيدتها «لينا»، التي سوف تبلغ عامها الـ15 خلال الفترة القليلة المُقبلة، لافتة إلى أنها تفاجأت بقيام أحمد الفيشاوي برفع دعوى قضائية لمنع ابنته من السفر خارج مصر، وهذا ما يؤثر على مشوارها التعليمي الذي بدأته في الـ هاي سكول بإنجلترا، قبل 3 سنوات، وهي مدرسة بها أبناء الملوك والأمراء وصفوة المجتمع.وأوضحت جدة لينا أحمد الفيشاوي أن حفيدتها لن تتمكن من زيارة مصر بعد الدعوى القضائية التي رفعها الفيشاوي الصغير، لأنها لو فعلت ذلك فلن تتمكن من العودة إلى إنجلترا لاستكمال تعليمها مرة أخرى، مشيرة إلى أن الراحل فاروق الفيشاوي حينما علم بذلك حاول حل الأزمة مع ابنه بطريقة ودية وأبدى استنكاره وتعجبه، لكنه تعرض لوعكة صحية بعد ذلك ودخل في غيبوبة حتى وفاته.وقالت سلوى عبد الباقي، إن هذه المشاكل لم تمنعها من تأدية واجب العزاء في فاروق الفيشاوي الذي تكن له كل احترام وتقدير وتدعو له بالرحمة، مشددة على أنها لا تسعى لتأجيج الأزمة بل تحاول الحل بطريقة لا تؤثر سلبًا على مستقبل حفيدتها التعليمي، أو نفسيتها.وأكدت أنها لم تمنع أحمد الفيشاوي من رؤية ابنته، فهو يمكن له أن يسافر لها إنجلترا في الوقت الذي يريده، كما أنه يتواصل مع «لينا» هاتفيًا من الحين للآخر، مشددة على أنها لم تقحم حفيدتها في هذه المشكلات، ولم تملِ عليها أي شئ للتأثير على مشاعرها تجاه والدها.وأضافت سلوى عبد الباقي، أنها تحرص على تربية حفيدتها بشكل جيد على المستوى التعليمي والأخلاقي والاجتماعي، نظرًا لأنه لا يوجد لديها أحفاد سواها «لينا»، وحفيد آخر من ابنها، مشيرة إلى أن ابنتها هند الحناوي، سافرت إلى إنجلترا لدراسة الدكتوراه هناك، وهذا سبب تواجدها هناك خلال الفترة الحالية، وهذا نابع من حرص العائلة على الجانب التعليمي، حيث إن جد «لينا» دكتور جامعي أيضًا.واستنكرت جدة لينا أحمد الفيشاوي ما فعله أحمد الفيشاوي، الذي يتعارض مع رغبته في أن تحظى ابنته «لينا» بجانب تعليمي متميز، ما دفعه للموافقة على سفرها إلى انجلترا، ونوّهت بأن ما اجراه الأخير جعل البعض يتخيل أن «لينا» مخطوفة، وهذا لم يحدث.واختتمت الدكتورة سلوى عبد الباقي، حديثها بأنها سوف تبذل المزيد من الجهد كما بذلت، حتى تحظى «لينا» بحياة طبيعية وراقية، تساهم في نشأتها نشأة سوية.على خلفية الأزمة، عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان أحمد الفيشاوى بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.نشر الفنان أحمد الفيشاوى أمس مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، علق من خلاله على أزمته مع طفلته لينا وأمها هند الحناوي، حيث قال إن الأخيرة قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها، في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس، لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا فى حالة سكر، وفقًا لما ورد في الفيديو عن مكتب المحاماة الخاص به.