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رياضة

ما الهدف من الزيارة .. لاسارتي يظهر في الأهلي مجددا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تواجد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة.

وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، قررت بعد دعوتها للاجتماع من جانب محمود الخطيب، توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية.

ويجتمع لاسارتي ومعاونيه مع عماد حلمي المدير المالي للنادي الأهلي، لتسوية باقي مستحقاتهم لدي النادي.

ويحصل حاليًا لاسارتي على مكافأة الفوز على بطولة الدوري ومستحقات شهر أغسطس الجاري، بجانب الشرط الجزائي.

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