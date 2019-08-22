رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يشكر وزارة الداخلية المصرية والجبلاية

زار عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم، مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة، لتقديم الشكر إلى النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد، بعدما قدم الاتحاد كل التسهيلات للمنتخبات والفرق الليبية التي اختارت الملاعب المصرية لإقامة مبارياتها الدولية عليها.



كما تقدم رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم، بالشكر إلى وزارة الداخلية المصرية، لما تقدمه من تسهيلات لتواجدهم فى بلدهم الثانى مصر، من خلال المطارات وتأمين المباريات التى يكون الجانب الليبي طرفف فيها.



فيما أكد النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مصر بقيادتها السياسية هي الحاضنة لكل الشعوب العربية والأفريقية.