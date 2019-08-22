ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يشكر وزارة الداخلية المصرية والجبلاية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:10 م
ثروت سويلم يستقبل
ثروت سويلم يستقبل رئيس الاتحاد الليبى
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
زار عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم، مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة، لتقديم الشكر إلى النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد، بعدما قدم الاتحاد كل التسهيلات للمنتخبات والفرق الليبية التي اختارت الملاعب المصرية لإقامة مبارياتها الدولية عليها.

كما تقدم رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم، بالشكر إلى وزارة الداخلية المصرية، لما تقدمه من تسهيلات لتواجدهم فى بلدهم الثانى مصر، من خلال المطارات وتأمين المباريات التى يكون الجانب الليبي طرفف فيها.

فيما أكد النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مصر بقيادتها السياسية هي الحاضنة لكل الشعوب العربية والأفريقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثروت سويلم يمثل الاتحاد المصري في عمومية الاتحاد الأفريقي

ترشيحاتنا

بعد وفاته اليوم.. هدف أجوجو مهاجم الزمالك السابق فى مرمى الأهلى.. شاهد

بعد وفاته.. قصة حياة أجوجو لاعب الزمالك السابق .. رحيله بالسكتة الدماغية

محمود حميدة جرحنى .. ريهام سعيد تكشف سبب الهجوم على حملة السمنة

حقيقة عودة مانويل جوزيه لتدريب النادي الاهلي

ديدان الإسكندرية.. قومي علوم البحار يكشف أسباب ظهورها

سعر الدولار اليوم الخميس 22 - 8 - 2019 في البنوك المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ