بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

شرت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورًا جديدة خلال قضائها الاجازة الصيفية علي الشاطئ.تألقت زوجة الفنان ماجد المصري،باطلالة مثيرة وجذابة كالعادة تثير الجدل بجمالها، مرتدية كاش مايوه اوف شولدر وفوق الركبةمن قماش التريكو المفتوح.أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي وضع المكياج الذي ابرز ملامح جمالها من احمر الشفاه باللون الفوشيا،وترك شعرها الطويل منسدلًا علي كتافها.واعتمدت ايضا علي ارتدائها الكاب الرياضي ياللون الفوشيا وهو ما تلائم مع إطلالتها الجذابة والمثية،وتحلت ببعض الاكسسورات الراقية.