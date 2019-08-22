ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:58 م
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
رنا عصمت
شرت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورًا جديدة خلال قضائها الاجازة الصيفية علي الشاطئ.

تألقت زوجة الفنان ماجد المصري،باطلالة مثيرة وجذابة كالعادة تثير الجدل بجمالها، مرتدية كاش مايوه اوف شولدر وفوق الركبةمن قماش التريكو المفتوح.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي وضع المكياج الذي ابرز ملامح جمالها من احمر الشفاه باللون الفوشيا،وترك شعرها الطويل منسدلًا علي كتافها.

واعتمدت ايضا علي ارتدائها الكاب الرياضي ياللون الفوشيا وهو ما تلائم مع إطلالتها الجذابة والمثية،وتحلت ببعض الاكسسورات الراقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاش مايوه .. دوللي شاهين تثير الجدل مرة أخرى بصورة جريئة على البحر

بفستان قصير.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام

أول تعليق من ماجد المصرى على زفاف ابنه

بفستان فوشيا.. شاهد رانيا يوسف تشعل إنستجرام مجددا

ببطن مكشوف.. شاهد رانيا منصور برفقة دانا حمدان

بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة

ترشيحاتنا

ميسي ورونالدو ومارادونا.. فرج عامر: نمتلك لاعبا سيغير خريطة المحترفين المصريين

احصل على نتيجة تقليل الاغتراب بالاسم .. عبر هذا الرابط

خطة ميدو للاطاحة بـ الزمالك من كأس مصر

إشادة دولية .. السيسي يتسلم تقرير منظمة الصحة العالمية عن مبادرة ١٠٠ مليون صحة

مسئولة التقارير القذرة.. سلمى عبد الغفار ذراع الجماعة الإرهابية داخل هيومن رايتس ووتش

حسم اسم المدير الفنى خلال ساعات.. الاهلي يرفع سقف الراتب المالي للمدرب الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور