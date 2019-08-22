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برلمان

الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:43 م
اجتماع حزب الحركة
اجتماع حزب الحركة الوطنية استعدادا للانتخابات
أسامة على
بدأ اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اجتماع الحزب لمناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات، قائلا أنا لا أهاجم أي من أمناء المحافظات، ويجب علي الأمناء أن يلتزموا بما أسند إليهم من تكليفات والعمل على سرعة تنفيذها.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أنه لن تحصل أي محافظة على استحقاقات في المحليات أو مجلسي الشيوخ والنواب بدون عمل لأننا نعمل من أجل أن نتقدم لا من أجل أن نبقي في القاع.

وأشار اللواء رؤوف إلى أنه لم تقم سوي بعض الأمانات بتقديم ما طلب منها، يجب أن تلتزم كل أمانة بتقديم أسماء المرشحين للمحليات، مؤكدًا أنه لن يقبل أقل من ٤٠٠ مرشح من كل أمانة ولن نقبل بأي تخاذل.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لمناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات الذي دعي له الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والأمين العام للحزب، والذي أقيم بالأمانة العامة للحزب.

بحضور كل من اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، اللواء محمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، اللواء عبداللطيف مستشار رئيس الحزب، الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين، محمد عزمي أمين الشباب، وائل حوار أمين التواصل السياسي، دكتور طارق فؤاد أمين المهنيين، جوده رخا عضو الأمانة العامة، عبدالاله عيد الحميد أمين التنظيم، هشام الهرم، مدحت نبيل عضو الأمانة العامة.

وقال الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، نواجه خلال المرحلة الحالية اختبارات كبيرة إذ أصبح الحزب رقم واحد في ترتيب التحالف وهذا يدل علي مكانة الحزب الكبيرة.

وأضاف الضبع في تصريحات صحفية، أن أمانات المحافظات يجب أن تعلم بعض النقاط الهامة إن لم يكن لديك ظهير بالمحافظة لن تستطيع أن تحصد عدد ناخبين ، لافتا إلى أن العضويات تساعد أمانات المحافظات وتعمل على زيادة أصوات الناخبين في فترة الانتخابات، مؤكدا أن مهمة أعضاء المجالس المحلية العمل علي حل مشكلات المحافظة وتوفير مياه نظيفة للشرب و طرقات ومواصلات وتوصيل الصرف الصحي للقري.

وأضاف أنه عندما توجد محافظة بها أكثر من ١٠مراكز ولا يملك أمين مركز فكيف يقدر علي توفير مرشحين للمحليات، وإن لم نقدر علي تقديم قوائم مرشحين للمحليات ومجلس الشيوخ ومجلس النواب سأتقدم باستقالتي علي الفور لأني لا أعرف معني الفشل، مشيرًا إلي أن آخر موعد للأمانات لتقديم قائمة المرشحين بداية شهر أكتوبر.
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين
الحركة الوطنية يمنح أمناء المحافظات مهلة حتى أكتوبر لتقديم كشوف المرشحين

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