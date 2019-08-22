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حوادث

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:06 م
شاب وفتاة يمارسون
شاب وفتاة يمارسون الرذيلة
محمد الطحاوي
تمكن ضباط مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية من ضبط شاب وفتاة أثناء ممارستهما الرذيلة داخل دورة مياه مكان مقدس بمركز أبوكبير وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد تلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغا من الأهالي بضبط شاب يدعى " م ج أ " 21 عاما وفتاة " ح ش " 16 عاما أثناء ممارستهما فعل فاضح داخل دورة مياه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وألقت القبض على الشاب والفتاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري مركز شرطة ابوكبير لسنة 2019 وبالعرض علي النيابة قررت حبس الشاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها لأهلها لكونها قاصرا.

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