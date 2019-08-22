الألعاب الأفريقية .. القماش يحصد ذهبية ٢٠٠ متر حرة والشماع برونزية

توج البطل المصري مروان القماش بذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة في منافسات السباحة للرجال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



ونجح السباح المصري في حصد الذهبية بعدما حقق زمنا قدره ١ دقيقة و٤٩ ثانية و١٠ أجزاء من الثانية.



كما حصد زميله السباح المصري، ياسين الشماع الميدالية البرونزية في إطار نفس السباق بعدما جاء في المركز الثالث بزمن قدره ١ دقيقة و٤٩ ثانية و٤٠ جزءا من الثانية.

