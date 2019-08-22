مصطفى بكري: المصريون دفعوا 210 ملايين جنيه في حفل جنيفر لوبيز

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المصريين أنفقوا 210 ملايين جنية في حفل الفنانة الأمريكية "جينيفر لوبيز"، التي تعتبر إسرائيل هي قبلتها وحياتها حسب تصريحات سابقة لها.



وأضاف، "بكري" خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، مستنكرا تلك الملايين التي أنفقت على حفل راقص لتلك الفنانة الأمريكية، حيث كان معهد الأورام هو الأولي بتلك الأرقام الطائلة.



كما طالب الإعلامي مصطفى بكري، المصريين بضرورة التكاتف مع الدولة المصرية والتبرع المشروعات القومية والإنسانية بدلا من قطع تذاكر الحفلات الغنائية بالملايين.