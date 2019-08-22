محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أعمال الترميم والتطوير التي تجري بقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، والذي يُعد طرازًا معماريًا فريدًا فى تصميماته ومباني.



و أشار الهجان، إلى أن المحافظة تسعي إلي الاستفادة من القصر كمزار سياحي واثري وتاريخي ورفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه.



و أوضح محافظ قنا، بأن أعمال الترميم والتطوير تشمل مبنى السلاملك والسبيل وقاعة الطعام والمطبخ والنافورة والأسوار وتنسيق الحديقة والموقع العام للقصر، موجهًا بمراعاة الدقة في أعمال الترميم والحفاظ على المعالم الأثرية والتراثية بالقصر والمجموعة النادرة من أشجار الزينة.



جدير بالذكر أن القصر أسسه الأمير يوسف كمال بن الأمير أحمد كمال أحد أفراد الأسرة العلوية التي حكمت مصر من عام 1805- 1952 وتم تسجيله ضمن الآثار الإسلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1988، و يمثل القصر تحفة معمارية من طراز أصيل كما يعد من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا وصمم القصر بمزيج من الطرازين الأوروبي والإسلامي.



