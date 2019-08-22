ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:27 م
محافظ قنا يتابع أعمال
محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى
يوسف رجب
تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أعمال الترميم والتطوير التي تجري بقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، والذي يُعد طرازًا معماريًا فريدًا فى تصميماته ومباني.

و أشار الهجان، إلى أن المحافظة تسعي إلي الاستفادة من القصر كمزار سياحي واثري وتاريخي ورفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه.

و أوضح محافظ قنا، بأن أعمال الترميم والتطوير تشمل مبنى السلاملك والسبيل وقاعة الطعام والمطبخ والنافورة والأسوار وتنسيق الحديقة والموقع العام للقصر، موجهًا بمراعاة الدقة في أعمال الترميم والحفاظ على المعالم الأثرية والتراثية بالقصر والمجموعة النادرة من أشجار الزينة.

جدير بالذكر أن القصر أسسه الأمير يوسف كمال بن الأمير أحمد كمال أحد أفراد الأسرة العلوية التي حكمت مصر من عام 1805- 1952 وتم تسجيله ضمن الآثار الإسلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1988، و يمثل القصر تحفة معمارية من طراز أصيل كما يعد من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا وصمم القصر بمزيج من الطرازين الأوروبي والإسلامي.

محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى
محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى
محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى
محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى
محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى
محافظ قنا يتابع أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة

الآثار تتابع تطوير وترميم قصر يوسف كمال بنجع حمادي.. صور

الآثار: انتهاء 85% من ترميم قصر البارون في مصر الجديدة

لن تحجب الرؤية.. الآثار توضح حقيقة هدم الأسوار التاريخية لقصر البارون .. صور

بعد هدم السور.. هل يتحول قصر البارون الى فندق.. الاثار تكشف مفاجأة..صور

الحياة تعود من جديد .. 130 صورة ترصد معالم الترميم من داخل قصر البارون

ترشيحاتنا

أسباب الاجهاض في الشهر السادس.. أمراض نادرة تفقدكٍ الجنين.. تعرفى عليها

كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو

شاهد.. أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام

تسلل إلى المنزل ليلا .. نهاية مأساوية لـ دب سارق .. فيديو

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

شعب جرينلاند يهين ترامب: إذا كان بهذا الغباء فالأفضل ألا يأتي لزيارتنا

عنتيل كفر حجازي : مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر.. صور

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

في عيد ميلادها الـ59 .. من هي والدة الفنانة حنان سليمان

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي.. وأمير وعبدالحفيظ كلمة السر

سفاح النساء .. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 سيدات ببني سويف

قرار جديد من نيابة مشتول السوق بخصوص معاق الشرقية.. تعرف عليه

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

بفستان مكشوف وشفاف.. شاهد سيرين عبد النور في شلالات لبنان

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

بـ أوف شولدر وبطن مكشوف.. داليا البحيري بـ اطلالة جريئة مع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور