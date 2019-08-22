ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخصص فقرة في المران للضربات الثابتة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:26 م
محمد يوسف
محمد يوسف
عبدالحكيم أبوعلم
خصص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للضربات الثابتة في نهاية المران المسائي اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الفقرة مشاركة كلٍ من؛ صلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو وأحمد الشيخ ومحمد محمود، تحت قيادة الكابتن محمد يوسف.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم، في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة.

وكان الأهلي حقق فوزًا عريضًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصفقات الجديدة تزين قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره بدورى أبطال أفريقيا

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة اطلع بره واستبعاد الصفقات الجديدة

المدير الفني المؤقت لـ الأهلي يجتمع مع محمود وحيد

تدريبات بدنية لـ رمضان صبحي وهاني في الأهلي

تدريبات خفيفة بالكرة لـ سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن

فقرة للضربات الثابتة في نهاية المران المسائي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

خالد الجندى: لا يجوز قول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي .. فيديو

كسر في الجمجمة.. مختلون يعتدون على مهندس تكييف لسبب غريب.. فيديو صادم

صدام مصري خالص.. مواجهات نارية للمحترفين في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

كيفية استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر من الإنترنت والهاتف المحمول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور