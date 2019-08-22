الأهلي يخصص فقرة في المران للضربات الثابتة

خصص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للضربات الثابتة في نهاية المران المسائي اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.



شهدت الفقرة مشاركة كلٍ من؛ صلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو وأحمد الشيخ ومحمد محمود، تحت قيادة الكابتن محمد يوسف.



يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم، في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة.



وكان الأهلي حقق فوزًا عريضًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.