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رياضة

فى لقاء العودة.. أحمد فتحي يقود دفاع الأهلي أمام اطلع بره

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:26 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عمرو ابوبكر
قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة أحمد فتحي تشكيل الفريق الأساسي أمام اطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدا الجمعة.

ويستعيد فتحي مكانه في تشكيل الأهلي، بعد تأكد غياب محمد هاني، عن المباراة بعد غيابه عن تدريبات الفريق يومين متتاليين واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في “الجيم”.

ويلتقي الأهلي مع نظيره، اطلع برّه، بطل جنوب السودان غدًا في إياب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.

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