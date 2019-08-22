مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

توج منتخبنا الوطنى للفروسية بالميدالية الفضية فى منافسات الفرق فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى.



وفاز بالميدالية الذهبية المنتخب المغربي الذى شارك فى الدورة بخيول مملوكة لملك المغرب ، وحصل على الميدالية البرونزية المنتخب الجزائرى بعد حصوله على المركز الثالث.



حضر مراسم توزيع الجوائز رشيد الطابى العلمى وزير الشباب والرياضة المغربى والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ، واللواء أحمد ناصر رئيس مجلس إدارة الاتحادات الافريقية (الأوسكا) ، والمهندس باسل عبد الله رئيس البعثة المصرية المشاركة فى الدورة ، واللواء طارق الغواص رئيس بعثة الفروسية .



شهد اليوم الثانى منافسة قوية بين فرسان مصر وفرسان المغرب الذي شاركوا بالجياد الخاصة بملك المغرب ، فضلا عن منافسة قوية أيضا من فرسان دول الجزائر وزيمبابوي وزامبيا وتونس.



مثل مصر فى الدورة الفرسان محمد طاهر زيادة وعبدالقادر سعيد ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار ، وكانت هذه الدورة هى الأولى التى يطبق فيها النظام الجديد فى منافسات الفروسية ، والتى أطلق عليها سباقات السرعة، حيث يحصل اللاعب على نتيجته فى اليوم الأول وتحتسب له فى اليوم الثانى ، لتجمع نتائج اليومين وتقسم على اثنين لحساب الأخطاء التى وقع فيها كل فارس، التى رجحت كفة المنتخب المغربى ، رغم أن الفرسان المصريين لم يرتكبوا اى نقاط جزائية خلال اليومين ، ولكن فارق الزمن كان المعيار الذى كان فى صالح أصحاب الأرض .



يحصل الفرسان المشاركون على راحة سلبية غدا الجمعة على أن تستأنف منافسات الفردى بعد غد السبت الذي يشهد حسم الترتيب النهائي بناء على الأخطاء التى وقع فيها كل فارس أيضا.