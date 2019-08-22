رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة أنا بعترفلك .. شاهد

نشر الفنان رامى صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو لاغنيته انا بعترفلك من البوم فارق معاك.



وعلق رامى صبرى علي الفيديو: قائلا: "بعترفلك عجباني #أنا_بعترفلك من ألبوم #فارق_معاك اسمعوها كاملة من اللينك في البايو #رامي_صبري".



وحاز الفديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الاغنية دى تحفة -- كل اغنيك حلوى - بحبها اوووى



من ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".