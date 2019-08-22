علاج قرحة المعدة.. تعرف على الأطعمة اللازمة للقضاء على الألم.. العسل أهمها

يعانى العديد من الناس من قرحة المعدة، أو ألم البطن، دون معرفة أسبابه وكيفية الوقاية منه، لذلك نظرا لأنه مشكلة تؤرق الجميع، نستعرض خلال السطور التالية، علاج قرحة المعدة، وخاصة أن هذا المرض هو أحد أشكال القرحة الهضمية.



يبدأ علاج قرحة المعدة بمعرفة ماهية هذا المرض والأسباب التي تؤدى إليه، حيث أنه يعرف بجرح مفتوح في الغشاء المخاطي المبطن للمعدة يزداد بسبب تكسير الغشاء المخاطي الواقي لجدار المعدة، الأمر الذى يؤدى إلى وصول الأحماض والعصارات للمعدة فينتج عنها قرحة.



الأعراض

1- ألم فى البطن، سواء عند الأكل أو بعده.

2- الإحساس بضيق وعدم الراحة في الجزء العلوي من المعدة وانخفاض الوزن.



الأسباب



تتعدد أسباب قرحة المعدة إلا أنها هناك أسباب معروفة يمكن الإلمام بها والتى تشمل أولا اختلال التوازن بين العوامل الضارة مثل جرثومة الملوية البوابية وآليات الدفاع عن الغشاء المخاطي للمعدة، أما الثانى يتمثل فى تناول بعض الأدوية الخاطئة والمضادات الالتهاب مما ينتج عنها تكوين قرحة بالمعدة.



أما السب الثالث لتكوي قرحة المعدة، هو الإصابة ببعض الأمراض من بينها التهاب المفاصل وسرطان المعدة أو البنكرياس، أم السبب الرابع والأهم هو الإفراط فى تناول المسكنات، وبعض العادات الخاطئة مثل تناول أطعمة ساخنة أو باردة، أو أطعمة حارة.



علاج قرحة المعدة



بعد التعرف على الأسباب والأعراض، لابد من التعرف على أساليب علاج قرحة المعدة، والتى تتمثل فى تناول بعض الأدوية اللازمة والتى يصفها الطبيب المختص، والتى تساهم فى إلتئام القرحة، و تقليل إفراز حمض المعدة، هذا بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على الفلافونويد من بينها البقوليات والكرنب والبروكلي، كما أن العسل يحتوى على مضادات للأكسدة تساهم فى التئام القرحة، هذا بالإضافة إلى التركيز على المصادر الغذائية التي تتضمن الجلوتامين.