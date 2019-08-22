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رياضة

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة رجال وسيدات لنهائي الألعاب الأفريقية بالمغرب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:47 م
منتخب مصر لتنس الطاولة
منتخب مصر لتنس الطاولة رجال وسيدات
أ ش أ
تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة "رجال"، إلى المباراة النهائية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجح منتخب مصر في بلوغ نهائي منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب الأفريقية، بعد تغلبه على منتخب غانا في الدور ربع النهائي، ثم فوزه على منتخب تونس في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في النهائي، مع منتخب نيجيريا غدا الجمعة، من أجل حسم بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

كما تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات"، إلى المباراة النهائية أيضا بدورة الألعاب الأفريقية، بعد تغلبه على كل من منتخب إثيوبيا في الدور ربع النهائي، ومنتخب الجزائر في الدور نصف النهائي، حيث سيلعب منتخب مصر في النهائي غدا الجمعة مع منتخب نيجيريا كذلك.

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