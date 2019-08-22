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مسئول أمريكي: سنفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:54 م
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية
رويترز
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة نفط إيرانية تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها.

وقال المسؤول لرويترز بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: "تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة".

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة أدريان داريا، التي كانت تعرف في السابق باسم جريس1، كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

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