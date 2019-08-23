ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انتبه.. 9 حوادث في الدنيا تنجو منها بسبب المداومة على ذكر الله

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:31 ص
ذكر الله ينجيك من
ذكر الله ينجيك من 9 حوادث
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرء يمر بأيام عصاب في حياته فيكون في أشد الحاجة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه على الرغم أن ذكر الله في كل حين هو طريق الفلاح والنجاح والرباح، إلا أن الإنسان دائم النسيان، مشيرًا إلى أن اشتقاق الإنسان اللغوي من النسيان، وأن أصل كلمة الناس هو أيضًا النسيان على ما في هذا من اختلاف بين أهل اللغة.

واستشهد بقوله تعالى: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا»، وبما رواه الترمذي ، أنه قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «وَنَسِىَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ»، منوهًا بأننا نرى طريق الذكر في القرآن والسنة ومنهج الصالحين طريقًا لازمًا مؤكدًا فيه ترويح للنفوس وشحن للهمة.

وتابع: كما أنه دافعا للصالحات ومانعا للسيئات وحصنا عن اليأس ونورا في القلب بما يبنى الإنسان، ويجدد حياته ويجعله كل يوم في ثوب جديد، ويجعله قادرًا على أداء مهمته في الأرض من عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس، أما القرآن الكريم فنرى فيه قوله تعالى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ» .

ودلل بقوله سبحانه: «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» ، وقوله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» ، وقوله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ»، لافتًا إلى أن هذه الآيات تدعونا إلى دوام ذكر الله في كل حركاتنا وفي كل حين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي جمعة : 4 كلمات نهى رسول الله عن الدعاء بها وقت الرخاء.. فيديو

علي جمعة يكشف عن 10 أمور تحدث لك في الدنيا بسبب ذكر الله

من 9 شرور في الدنيا.. علي جمعة: المداومة على ذكر الله تحفظك وتنجيك

حكم صرف الزكاة في طبع كتب لنشر الدعوة

ترشيحاتنا

لتوفير فرص عمل جديدة.. برلماني يطالب الحكومة بوقف تدريب العاملين بالدولة

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

ضبطه بمستشفى قصر العيني.. المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها احترق أثناء هروبه

مفاجآت سنشهدها قريباً.. مصطفى بكري يعلق على قضية رشوة الأمين العام للإعلام

رئة الأرض تحترق.. قصة حرائق الأمازون التي أجبرت رونالدو مناشدة العالم لإخماد نيرانها

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على البلاد غدا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة

الكويت تنهي إقامة 56 ألف وافد

الأزهر يحذر من إثم كبير يقع فيه الكثير من الشباب يوم جمعة

صيام شهرين متتابعين.. أم ترضع طفلها أثناء النوم حتى توفاه الله.. فيديو

اخبار الرياضة .. مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي .. اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار

تعرف على أجر سائق القطار في الرحلة من القاهرة إلى أسيوط.. فيديو

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة.. البحوث الإسلامية يجيب

الإفتاء تقدم حلولا لعلاج السهو في الصلاة

إنجي وجدان تقصف جبهة ريهام سعيد بعد التنمر على المصابين بالسمنة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019 و القنوات الناقلة

موجز السوشيال ميديا: إيمان العاصي تشعل الإنستجرام بالهوت شورت .. وهجوم شديد من الجمهور على ريهام سعيد بعد تنمرها على أصحاب السمنة

حدث ليلا: حبس رامي شعث أحد المتهمين في قضية خلية الأمل .. مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي .. وكوريا تستعد للمواجهة مع أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. سعر فستان مايا دياب..صور

بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها