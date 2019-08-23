الضغط النفسي والنحافة المفرطة.. أسباب بروز العروق في اليدين

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، ينزعج العديد من الأشخاص من مشكلة ظهور العروق البارزة التى تظهر فى اليدين، تكون نتيجة العديد من الأسباب المختلفة، و التى تتمثل فى ...



- الإجهاد والتعب

- النحافة المفرطة تؤدي إلى ظهور العروق بشكل واضح

- يؤدي الضغط النفسي إلى بروز العروق بشكل كبير

-قلة تراكم الدهون الموجودة تحت سطح الجلد

- ممارسة التمارين الرياضية الشاقة و بالاخص رفع الأثقال والحديد

-التقدم في السن بسبب حدوث نحول في الطبقات الدهنية في الجلد

-كلما كان وزن الجسم قليلًا، تكون نسبة ظهور العروق أكثر





