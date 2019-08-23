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إغلاق فترة الترشح لانتخابات المجلس الوطني في الإمارات

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:01 ص
الإعلان عن القائمة
الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين سيتم في 3 سبتمبر 2019
أحمد قاسم
اختتمت أمس الخميس فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات والتي استمرت لمدة 5 أيام وسط إقبال كبير من المرأة والشباب على تقديم طلبات الترشح بالإضافة إلى حضور لافت لأصحاب الهمم.

وبلغ إجمالي عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 555 طلبا بنهاية اليوم الخامس والأخير لفترة تسجيل المرشحين منها 200 طلب للمرأة و355 طلبا للرجال، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري حيث سيتم بعدها فتح الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين في حين ترد اللجنة على طلبات الاعتراض في 1 سبتمبر 2019.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر 2019 على أن تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر 2019 وتستمر لمدة 27 يوما.

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