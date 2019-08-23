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رياضة

طالبته بالرحيل.. مدرب أرسنال يكشف عن نصيحته لـ النني

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:33 ص
محمد النني نجم الفريق
محمد النني نجم الفريق
ياسمين تيسير
كشف أوناي ايمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن تفاصيل نصيحته لـ "محمد النني" نجم الفريق والمنتخب الأول، و"شكوردان موستافي" لاعب الفريق.

وأكد أوناي ايمري في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه نصح النني وموستافي بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية مشددًا على أنهما لاعبان مميزان للغاية ولكنهما لن يُشاركا مع الفريق بشكل أساسي حال استمرارهما.

وأضاف أن رحيلهما سيكون أمرًا جيدًا لهما لإيجاد فريق يسعى للاستفادة من مواهبهما وضمان مشاركتهما بشكل أساسي. 

وتابع أنه يتمني لهما التوفيق والخير، مؤكدًا أنه يكن لهما كل الاحترام .

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