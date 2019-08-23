بأورع أغانيه .. علي الحجار يحيي حفلات مهرجان القلعة الصيفي... صور

أحيا الفنان علي الحجار مع فرقتة الموسيقية حفلًا غنائيًا بالقلعة، مساء امس الخميس وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ28.



أقيم الحفل بحضور عدد كبير من الجماهير بقلعة صلاح الدين للاستمتاع بالفنان علي الحجار الذي قدم باقة من أروع اغانية ومنها "، داري العيون داري ، وريشة،وارفة ، وأعذريني، وبنت وولد، وضحكة المساجين٬ وغيرها من الاغاني المميزة للفنان الكبير علي الحجار.



وتحي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر ل 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح و مي فاروق،ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.