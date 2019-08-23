فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. عبر هذا الرابط

تنسيق

وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لـ تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2019.





وكان من المقرر فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة 2019 من تنسيق الثانوية العامة 2019، في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.



وسيتم إرجاء نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة 2019 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.





فتحت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول لـ، وذلك من أجل تسجيل الرغبات فيمن