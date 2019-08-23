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تعليم

فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. عبر هذا الرابط

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:05 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2019
نهلة الشربيني
فتحت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول لـ الثانوية العامة 2019، وذلك من أجل تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة 2019 من تنسيق الثانوية العامة 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لـ تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2019. 

وكان من المقرر فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة 2019 من تنسيق الثانوية العامة 2019، في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.

وسيتم إرجاء نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة 2019 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

فتح باب تسجيل الرغبات
ونقدم لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة خطوات التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الخطوات التي يجب أن يتبعها جميع الطلاب في الشعب الثلاث للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2018

- الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية المحدد.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- على الطالب إدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع ضرورة وضع القواعد التالية في الاعتبار.

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار من قطاعات التخصص المسموح بها في شعبته أو بالجامعات.

- اختيار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج ومن ثم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
فتح باب تسجيل الرغبات
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات، وذلك طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- على الطالب اختيار الكليات بالنطاق الجغرافي الأول قبل اختيار للكليات في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال ما بين التخصصات بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يمكن للطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد انتهاء الطالب من إدخال رغباته يمكنه طباعة هذه الرغبات التي قام بإدخالها، حتى يعطيه البرنامج إيصال برقم محدد، ويكون مؤرخا بتاريخ وساعة تقدمه.

- يمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته (Save As) على حاسبه الشخصي حتى يرجع إليها وقت الحاجة.

- إذا قام الطالب بتعديل رغباته عدة مرات (وهذا متاح له) لابد من أن يعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط وبالتالي سيتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.


ويتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا .

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