بيراميدز يؤدى صلاة الجمعة في فندق إقامته بالكونغو برازافيل ..صور

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على أداء صلاة الجمعة في فندق الإقامة في الكونغو برازفيل.



ويستعد فريق بيراميدز لخوض لقاء ايتوال دي كونجو بعد غد الأحد في إياب الدور التمهيدي بمنافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.



وخاض بيراميدز مرانه الأول في الكونغو اليوم الجمعة.



وفاز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب بالقاهرة.