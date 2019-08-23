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الحرية المصري يقود حملة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني بمطروح

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:05 م
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
ماجدة بدوى
انتهت فاعليات مبادرة "ايامنا احلي" بقرية جلاله بمحافظة مطروح عن أهمية دور الشباب في تنظيم الأسرة ومواجهة أزمة الانفجار السكانى وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى.

شارك في المبادرة حزب الحرية المصري برئاسة المستشار ياسر لطفى غنيم أمين عام محافظة مطروح، ومديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة، وادارة تنظيم الاسره تحت إشراف د. حنان سمير.

اضافة الى مشاركة كل  من هيام المنشاوي عضو الهيئة العليا لحزب الحريه المصري وشادية سعد أمينة المرأه بالحزب وكريمة على أمانة الصحه.

وجرى شرح توضيحي لوسائل تنظيم الأسرة من قبل د. حنان سمير مدير ادارة تنظيم الاسره بالمديرية اضافه الي أهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، حيث أن السيدة المصريه صحة مصر.

كما أوضح أعضاء الحزب أيضا أهمية صحة المرأة المصرية بالنسبة للاسرة والمجتمع موضحين أهمية الرقم القومي لكل سيدة والمساعدة على استخراج هذه البطاقات وعن المساعدات الخدمية والاجتماعية لكل سيدة بمحافظة مطروح والارتقاء بالمرأة المطروحية صحيا واجتماعيا والمحافظة علي كيان الأسرة.
الحرية المصري يقود حملة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني بمطروح
الحرية المصري يقود حملة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني بمطروح

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