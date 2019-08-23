ضبط عنصر إجرامي بـ 2 طن بانجو في الإسماعيلية.. صور

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 2 طن بانجو بالإسماعيلية.



وردت معلومات مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتآخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مكانًا لإخفاء تلك المواد.



عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريات أمن "الشرقية - الإسماعيلية – القليوبية" بدعم من قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى.



بإستهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأرشد عن مكان إخفائه للمواد المخدرة بالمكان المُشار إليه ، وأمكن ضبط (728 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت حوالى طن و850 كيلو جراما - مبلغ 43 ألفا و410 جنيهات - سيارة ملاكى - 2 هاتف محمول) , وقرر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.

