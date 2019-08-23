محمد رمضان يشوق جمهوره قبل حفل الليلة في الساحل الشمالي: جاهزين؟

نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "جاهزين؟"، وذلك قبل إحيائه حفله في الساحل الشمالي، الليلة، والذي يأتي بعنوان "أقوى حفلة في الساحل".



وواصل محمد رمضان، تعليقه: "إن شاء الله اقوي حفله في الساحل.. ثقه في الله نجاح".



من ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغنيات محمد رمضان، التي تحمل اسم «السلطان»، قبل ساعات قليلة من انطلاق حفله الغنائي في الساحل الشمالي.



ونشرت روتانا جزءًا من أغنية السلطان لـ محمد رمضان عبر حسابها على إنستجرام، والتي جاءت كلماتها على غرار العديد من أغنياته السابقة، بالهجوم على منتقديه، والثناء على نفسه، ووصفه بالسلطان.



أغنية السلطان لم تطرح على "يوتيوب"، وإنما طرحت على تطبيق "ديزر".