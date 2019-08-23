ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل حفل الليلة في الساحل الشمالي: جاهزين؟

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:30 م
قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "جاهزين؟"، وذلك قبل إحيائه حفله في الساحل الشمالي، الليلة، والذي يأتي بعنوان "أقوى حفلة في الساحل".

وواصل محمد رمضان، تعليقه: "إن شاء الله اقوي حفله في الساحل.. ثقه في الله نجاح".

من ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغنيات محمد رمضان، التي تحمل اسم «السلطان»، قبل ساعات قليلة من انطلاق حفله الغنائي في الساحل الشمالي.

ونشرت روتانا جزءًا من أغنية السلطان لـ محمد رمضان عبر حسابها على إنستجرام، والتي جاءت كلماتها على غرار العديد من أغنياته السابقة، بالهجوم على منتقديه، والثناء على نفسه، ووصفه بالسلطان.

أغنية السلطان لم تطرح على "يوتيوب"، وإنما طرحت على تطبيق "ديزر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتانا تطرح تذاكر حفل ماجد المهندس وداليا مبارك.. الليلة

أصالة تصل لندن استعدادا لحفلها .. فيديو

مبقاش سر.. روتانا تطرح ثاني أغاني ألبوم أصالة عبر Deezer

السلطان.. روتانا تطرح أحدث أغاني محمد رمضان الليلة

السلطان.. روتانا تطرح أحدث أغاني محمد رمضان اليوم

روتانا تطرح أغنية السلطان لـ محمد رمضان

ترشيحاتنا

عنتيل قرية حجازي بفجر مفاجأة عن الفيديوهات الجنسية.. والسيدات تعترف

البيئة: ما نشر عن عدم تنفيذ أحكام صرف العلاوات عار من الصحة

بفستان كت أصفر .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في لبنان

بفستان أوف شولدر وكعب عالى أحمر.. فيفى عبده تتألق بإطلالة مثيرة

الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور