بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

أثارت الفنانة شمس الكويتية الفترة الأخيرة، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد نشر صورة لها خلال إجازتها في مدينة كان الفرنسي، والتي ظهرت شمس الكويتية في لقطة وهي مغطاة بالرمال بالكامل.



وعلق متابعو شمس الكويتية، بأنها تشبه كانها مدفونة بالكامل ولكن راسها مكشوفة، حيث علقت شمس على صورتها بأنها: "جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك".



ومن المعروف عن شمس الكويتية أنها تظهر بالعديد من الإطلالات غير المتوقعة والجريئة احيانا والرقيقة في احيان اخرى وهو ما جعلها مميزة بين المطربات من جيلها.



ولم تكتف شمس الكويتية بإثارة الجدل بإطلالتها، إلا أنها ظهرت بأكثر من لوك وتسريحة شعر جريئة ومختلفة بشكل كبير، وفي كل مرة كانت تتألق فيها وتبرز من انوثتها وملامحها الأنثوية المميزة.



وفيما يلي سنقوم بأخذ جولة على صفحتها الرسمية على الإنستجرام لجمع أبرز إطلالات قامت بنشرها والظهور بها مؤخرا.



وإليكم الصور من هنا..