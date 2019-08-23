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رياضة

فريدة عثمان تحصد ذهبية ١٠٠ متر فراشة بالمغرب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:24 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
نور عادل
أضافت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان، ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب لتحصد ذهبيتها الثانية في الدورة.

وحققت السباحة الميدالية الذهبية في سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما قطعت السباق وحققت زمنا جديدا في دورة الألعاب الإفريقية قدره ٥٨:٧٩ ثانية فقط.

وحققت البطلة المصرية ذهبيتها الأولى بالأمس في سباق ٥٠ متر فراشة وحققت زمنا إفريقيا جديدا.

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