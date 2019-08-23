مهاجم إفريقي بديل.. نجم وهداف الاهلي على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء

بات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي أعتاب الرحيل من القلعة الحمراء.



وكشفت مصادر خاصة أن ازارو تفصله ساعات قليلة عن الرحيل من الأهلي بعد ان كشف رغبته في ذلك لمسئولي القلعة الحمراء.



وقالت المصادر أن اللاعب المغربي يشعر بحالة من الحزن الشديد بسبب الهجوم الجماهيري عليه وتعهد بجلب عرض خلال 72 ساعة فقط .



وأضافت المصادر أن القلعة الحمراء ينتظر لحظة وصول العرض لأزارو بعد أن تم التوصل إلى إتفاق مع مهاجم افريقي قوي بهدف التعاقد معه ليكون خليفة اللاعب المغربي.