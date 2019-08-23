دون اسباب.. إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي واطلع بره

قرر مراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره إطلع بره بطل جنوب السودان، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له عقب لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ولم يعلن المراقب عن أي أسباب لإلغاء المؤتمر الصحفي للقاء، الذي انتهي بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، 9-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

