ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دون اسباب.. إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي واطلع بره

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
قرر مراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره إطلع بره بطل جنوب السودان، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له عقب لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يعلن المراقب عن أي أسباب لإلغاء المؤتمر الصحفي للقاء، الذي انتهي بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، 9-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيرالدو يكتفي بـ تدريبات خفيفة في جيم الأهلي

هشام محمد يغيب عن مران الأهلي

تدريبات بدنية لـ رمضان صبحي وهاني في الأهلي

تدريبات خفيفة بالكرة لـ سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن

فقرة للضربات الثابتة في نهاية المران المسائي لـ الأهلي

رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي الجماعي

ترشيحاتنا

زينة تقصف جبهة ريهام سعيد : دمك تقيل وكدابة ومريضة عمليات تجميل

طبيب الاهلي يوضح تفاصيل إصابة رامي ربيعة

حدوتة مصرية.. ميرنا حسني صيدلانيه تفوز على 45 دولة بمفردها

الزمالك يفقد أبرز أسلحته أمام ديكاداها في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

السرية شعار لجنة التخطيط .. مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد