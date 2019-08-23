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رياضة

أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 23-8-2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:11 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:

طبيب الاهلي يوضح تفاصيل إصابة رامي ربيعة
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، يعاني من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي خضع له بعد استبداله فى الشوط الأول من مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

دون اسباب.. إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي واطلع بره
قرر مراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره إطلع بره بطل جنوب السودان، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له عقب لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سيبنا بقى يا عم.. جماهير الأهلي تهاجم أزارو بعد تألق صلاح محسن
شنت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام اطلع بره بطل جنوب السودان، هجومًا على المهاجم المغربي وليد أزارو.

مهاجم إفريقي بديل.. نجم وهداف الاهلي على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء
بات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي أعتاب الرحيل من القلعة الحمراء.

حفلة أهداف.. الأهلي يكتسح اطلع بره 9 - 0 في تمهيدي أبطال أفريقيا.. فيديو
اكتسح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه فريق اطلع بره بتسعة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم في استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

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