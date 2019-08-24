برلماني يكشف أهمية تدريب العاملين بالدولة

تحفظ محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مطالب النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوي العاملة لوقف تدريب العاملين بدولة لتوفير فرص عمل جديدة، معقبًا:" لا يمكن الاستغناء عن تدريب العاملين".



وأضاف محمد بدراوي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن التدريب مهم جدًا لرفع الكفاءة ومواكبة تطورات العصر، ضاربًا المثل بمنظومة التعليم الجديدة وتطبيق التابلت على الطلاب، حيث أنه لابد من تدريب المدرسين على كيفية استخدام التابلت في توصيل المعلومة وتوسيع دائرة المعلومات والمعرفة لدى الطلاب، وخصوصا في ظل سعي الدولة للميكنة والاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك عدة أمور من الممكن أن تستخدمها الحكومة في توفير فرص عمل جديدة وهي جذب شريحة أكبر من المستثمرين لإنشاء مشاريع تقلل نسبة البطالة فضلا عن الاهتمام بالصناعة لتوفير فرص عمل جديدة.



كان النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد طالب بضرورة أن تقوم وزارة القوي العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل جادة للشباب للقضاء على نسبة البطالة في مصر.